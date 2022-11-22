أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الملك حمد بن عيسى تلقى ردا من الأمير سلمان بن حمد على كتاب التكليف بتشكيل الوزارة، جاء فيه: يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السامي وافر الشكر وعظيم الامتنان لما حمله كتاب جلالتكم من تكليف سامٍ بتشكيل الوزارة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لمواصلة حمل أمانة المسؤولية، والقيام بها على الوجه الأكمل واجبا وشرفا.



وأضاف ولي العهد البحريني: إننا نستلهم منكم جسارة المواقف وحكمة الأيام ليكون الحاضر والقادم، زيادة في العزة والرفعة والازدهار للوطن وجميع أبنائه المخلصين، التواقين المحبين للعمل بكل شغف لتحقيق أفق وأهداف مسيرتكم التنموية الشاملة التي وضعتم دعائمها كمنطلقات لنهضة وطنية مباركة.



وتابع: إنني يا صاحب الجلالة أعتز بثقتكم الغالية وقبول تكليفكم السامي، وأتشرف بإخلاص دون حد، وولاء مطلق، بأن أكون جنديا في كنف جلالتكم، أيدكم الله، لمواصلة العمل على تحقيق تطلعاتكم، حفظكم الله ورعاكم، ووضع توجيهاتكم السامية نهجا قويما ونبراسا ليكون الإنجاز المتميز دائما وأبدا، شعار كل مرحلة من مراحل العمل الوطني، لكل ما فيه خير ونماء للوطن والمواطن.

وأجدها مناسبة طيبة لتجديد عهد الولاء لجلالتكم برا وإخلاصا، معاهدا جلالتكم بالالتزام بتنفيذ توجيهاتكم وتحقيق ما كلفتموني به من مسؤوليات وطنية وأهداف وأولويات، وكل ما تصبون إليه من خير لأبناء شعبكم.



واختتم الأمير سلمان بن حمد بأنه سيبدأ المشاورات لاختيار الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة، تمهيدا لعرضها على الملك حمد بن عيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا.



وكان عاهل البحرين اصدر أمرا ملكيا بقبول استقالة الحكومة وتكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.



وجاءت استقالة الحكومة البحرينية غداة إعلان النتائج النهائية للجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية.