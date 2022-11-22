أجرى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.



وقالت وكالة الاأنباء الاردنية الرسمية (بترا) في بيان إن المباحثات التي عقدت في قصر بسمان بالعاصمة عمان تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما.



وأعرب ملك الأردن، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عن تمنياته لرئيس الوزراء العراقي بالنجاح في مهامه، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم التأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة، لاسيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.



وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، وكذلك التعاون الثلاثي بينهما وبين مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة.



ولفت إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليمي، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.



وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.



وتطرقت المباحثات إلى قضايا المنطقة وأزماتها، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.



من جهته، أكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.