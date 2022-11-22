قتل طالب فلسطيني في المرحلة الثانوية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمتها مدينة جنين لاعتقال عدد من الفلسطينيين.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت رجلا يشتبه بتدبيره كمائن مسلحة وأنها ردت على إطلاق نار وأصابت شخصا واحدا على الأقل بعدما أطلق فلسطينيون النار وألقوا عبوات ناسفة عليها.



وقال مسعفون فلسطينيون إن طالبا في المرحلة الثانوية لقي حتفه وإنه كان في طريقه إلى المدرسة في ذلك الوقت.



وبحسب مكتب محافظة مدينة جنين فإن «محمود السعدي (19 عاما) أصيب بعيار ناري في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي».



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل خمس إصابات بجروح متفاوتة «برصاص الاحتلال في جنين».



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت الناشط راتب البالي بدعوى أنه مطلوب لها، وذلك بعد محاصرة منزله في جنين وتبادل إطلاق النار مع نشطاء فلسطينيين.



وأوضحت المصادر أن تلك القوات اقتحمت جنين ونشرت قناصة على أسطح المنازل وحاصرت منزل البالي قبل أن تعتقله، فيما اندلعت مواجهات في المكان أسفرت عن عدد من الإصابات.



وأعلنت «كتيبة جنين» الفلسطينية أنها تمكنت من استهداف آليات الجيش الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر في جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة.



من جهة أخرى، هدمت جرافات إسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان مكونا من طابقين ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس بدعوى البناء من دون ترخيص.