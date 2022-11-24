عبدالعزيز الفضلي



أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدوانى لم يدل بأي تصريح بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وأن المصدر الوحيد لأي تصريح للوزير او مسؤولي الوزارة هو موقع وزارة التربية الرسمي فقط وعبر المتحدث الرسمي لها.



وأكد الوهيدة، في بيان صحافي، حرص وزارة التربية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بالشأن التعليمي، لتحقيق رؤية التطوير الشامل للتعليم من خلال وضع كل الآليات والضوابط التي تضمن للكويت الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة المستجدات المتغيرة عبر آليات عديدة حديثة، وذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية للارتقاء بمكانة الكويت في قائمة التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم، فالتعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره.‫