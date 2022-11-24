أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي أنه ترأس وفدا من الرابطة بعضوية كل من نائب الرئيس خليل الشطي، وأمين السر محمد العازمي، وامين الصندوق م.علي السهلي، حيث التقى الوفد مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة واستعرض معه الوفد الهموم والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريب بالكليات.



وأشار الضاحي إلى أن وفد الرابطة استعرض مع النائب د.محمد الحويلة عددا من القضايا العالقة التي تهم أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية، ومنها قرار مجلس إدارة هيئة التطبيقي المعطل منذ العام 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، و400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب أسوة بنظرائهم في وزارتي التربية والأوقاف، كما تمت مناقشة موضوع ترقيات حملة الدبلوم ممن أمضوا سنوات عمرهم في خدمة الكويت وتخريج الأجيال لإنصافهم وحصولهم على الترقيات التي يستحقونها، لافتا إلى أن النائب د.محمد الحويلة مكن لوفد الرابطة عقد اجتماع مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، حيث استمعت باهتمام لشرح وفد الرابطة عن الصعوبات التي تواجه المدربين بالكليات، وزودها وفد الرابطة بكل المستندات والمراسلات الصادرة عن هيئة التطبيقي بما فيها موافقة مجلس إدارة الهيئة.