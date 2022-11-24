استقبل عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أ.د.بدر فهد البديوي الخبير الزائر Prof. Bertrand salem Clarke من جامعة University of Nebraska - Lincoln/ USA، وذلك بحضور كل من العميد المساعد للتخطيط والتطوير بكلية الدراسات العليا د.سجى بوخمسين، ورئيس مجال كلية العلوم أ.د.سوزان البستان، ومدير برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم أ.د.فاطمة القلاف.



والهدف من هذه الزيارة هو تقييم برنامج ماجستير الإحصاء وبحوث العمليات، وذلك خلال الفترة من (14 - 17 نوفمبر2022)، كما تمت مناقشة العديد من المعايير الخاصة بتطوير البرنامج من خلال بعض المعايير والبنود التالية: تحديث البرنامج من خلال تطوير المنهج، وتبادل الخبرات الأكاديمية فيما يخص البرنامج مع المستشارين والأكاديميين ذوي الخبرة، وإتاحة الفرصة لاستحداث برنامج الدكتوراه، فضلا عن استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الطلبة عن طريق برامج العلوم وبرامج الإحصاء وتطويرها بما يتناسب وبرنامج الإحصاء وبحوث العمليات.