عبدالعزيز الفضلي



نظمت وزارة التربية بالتعاون مع «الداخلية» محاضرة توعوية عن العنف وآثاره في المجتمع في مدرسة سيف الدولة المتوسطة - بنين، بحضور المدير المساعد حسين بهبهاني والمدير المساعد أحمد الصقر والتي ألقتها النقيب سارة جميل من إدارة الإعلام الأمني.



وقال المدير المساعد لمدرسة سيف الدولة حسين بهبهاني إن الهدف من المحاضرة توعية أبنائنا الطلاب عن آثار العنف وتزايدها في المجتمع وطرق معالجتها، سواء كان العنف لفظيا أو جسديا أو نفسيا وما فيه من ضرر على الطلبة مستقبلا، مؤكدا أنه أصبح عملا سلبيا بطبيعته، وسلوكا شائعا نسبيا بين البشر وفي جميع المراحل العمرية وله تأثيرات سلبية على الذين يتعرضون له وخاصة الأطفال، ويجب وضع طرق وبرامج للحد منه.



من جانبها، ذكرت النقيب سارة جميل أن المحاضرة جاءت ضمن سلسلة محاضرات قامت بها وزارة الداخلية لتوعية الطلبة بهدف نبذ العنف بجميع أشكاله وتوضيح العواقب القانونية في استخدام العنف وآثارها البعيدة على مستقبل الطلبة الوظيفي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تعليمهم تعزيز التسامح بينهم وثقافة الحوار وتقبل الآخرين وحل النزاعات بالطريقة الصحيحة والقانونية.