قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإنشاء مسارات دائمة ومؤقتة للدراجات الهوائية.



وقال العبدالجادر ان الاقتراح يأتي دعما للشباب والرياضة، وتشجيعا لوسائل نقل صديقة للبيئة، وإنهاء لمأساة حوادث الدراجين.



وأضاف: انطلاقا من رؤية 2035 لجعل الكويت في مكانة دولية متميزة، وتعزيز جهود خلق بيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة ورأسمال بشري إبداعي، وإدراكا منا بأهمية الدراجات الهوائية التي تعتبر نشاطا مفضلا للكثير من الافراد على اختلاف أعمارهم، فإنها تعتبر في بعض البلدان واحدة من وسائل النقل البسيطة والمنخفضة الثمن وأيضا الصديقة للبيئة والداعمة للاقتصاد الأخضر المستدام، وخصصت له الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 يونيو من كل عام يوم الدراجة الهوائية لأهميته.



وتابع: اهتم قانون المرور الكويتي بمعالجة بعض المشاكل المتعلقة بمسارات الدراجات الهوائية ومنها على سبيل المثال المادة 148 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 67 لسنة 1976، والتي تنص على أن «يلتزم قائد الدراجة الهوائية الجاذب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه السير فوق الرصيف، وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات يجب التزامها ولا يجوز الخروج منها. إلا أنه مع الأسف لاتزال ثقافة ركوب الدراجات الهوائية مستغربة والبعض يعتبرها نوعا من التسلية والبعض الآخر يرى فيها مزاحمة غير مبررة للسيارات، لذا نرى عدم الاهتمام من جانب قائدي السيارات بهؤلاء الدراجين الذين تكررت حالات الدهس والوفاة لبعضهم، واننا لنستذكر الدراج الكويتي سعد السبيعي، رحمه الله، الذي توفي اثر تعرضه لحادث أليم على جسر جابر أثناء ممارسته لهذه الرياضة، إن تفادي حوادث الدراجات الهوائية يحتاج الى مشروع متكامل، لا ينحصر فقط في تخصيص مسارات محددة، ففي حالة ما تم إنشاء حارات للدراجين دون عمل خطوات اخرى فإننا سنحصر ممارسة هذه الرياضة في حارات صغيرة لا تفي بالغرض، وهو ما يترتب عليه أيضا منع دراجي المنتخبات والمحترفين من مزاولة هذا النشاط على الطرقات، خاصة أنهم الفئة التي لن تناسبها هذه الحارات كونهم يحتاجون الى طرق ومسارات ذات مسافات طويلة ومفتوحة».



ولهذا أتقدم بالاقتراح الآتي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية:



- تفعيل ومتابعة مشروع المسار الذي اقترحته العضو السابق في المجلس البلدي م.مها البغلي والذي يتمثل في إنشاء مسار سعد بتاريخ 2021/2/14 وتمت الموافقة على المقترح من المجلس وإرساله الى الجهاز التنفيذي بتاريخ 2021/4/12 ولم ير هذا المشروع النور حتى هذه اللحظة.



- إنشاء مسارين دائمين لممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية، وذلك في منطقة جابر الأحمد ومنطقة الخيران مع ضرورة توفير جميع المرافق الخدمية من دورات مياه ومواقف للدراجات وغيرها على امتداد المسار مع تحديد مراحل التنفيذ وآليات العمل والإطار الزمني لكل مرحلة من مراحل العمل.



- إنشاء مسار مؤقت في منطقة صبحان بجانب مبنى وزارة الداخلية، وذلك بإغلاق الشارع يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرا الى الساعة الثامنة مساء بطول 7 كم ولا يحتاج المسار إلا الى حواجز لإغلاق المداخل الفرعية فقط. ويمتاز المسار بالقرب من الأندية الرياضية والمناطق السكنية وبعض المرافق الخدمية ووجود طرق بديلة بحيث لا تتعطل حركة المرور.



- إعادة فتح مسار جسر جابر البحري باتجاه الصبية فقط خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر أبريل، وذلك من الساعة السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا من يوم الجمعة.



- أهمية تخصيص مسارات للدراجات الهوائية واعتمادها كوسيلة نقل عند إنشاء المدن الجديدة.