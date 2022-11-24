في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بجولة ميدانية بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية على المعاهد الصحية والمحلات بمنطقتي الجابرية والسالمية، أسفرت عن ضبط عدد من العمال يقومون بأعمال منافية للآداب فضلا عن اغلاق محلين إداريا وتحرير 3 مخالفات لمحلات.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان أن الجولة أسفرت عن ضبط عدد من العمال يقومون بأعمال منافية للآداب العامة وتحرير 3 مخالفات لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة تمثلت في إقامة إعلان وتشغيل المحل بترخيص منته وتشغيل عامل بكارت صحة منته، فضلا عن إغلاق محلين إداريا، الأول بمنطقة الجابرية لقيام صاحب المحل باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص، والثاني بمنطقة السالمية لقيامه بإجراء تعديل في وضع المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية.