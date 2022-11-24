

انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي إلى التطرق لإنشاء شركة مساهمة لإدارة النفايات البلدية.



وقالت رئيسة اللجنة م.علياء الفارسي إن الورشة عقدت بحضور كل من الهيئة العامة للبيئة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وزارة المالية، وإدارة شؤون البيئة، وجاءت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة في مردم الدائري السابع الجنوبي ومردم السالمي والاطلاع على الفرز والردم للنفايات في الموقع والتي لا تتماشى مع المعايير البيئية السليمة.



وأضافت الفارسي ان الورشة سعت لطرح إدارة نفايات البلدية الصلبة والاستماع والاستفادة من خبرات الهيئة العامة للبيئة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية بهذا المجال، مشيرة إلى انه تم تقديم عرض مرئي من إدارة شؤون البيئة في البلدية حول رؤيتهم والمعوقات التي تواجههم ومناقشة المشاركين بخصوص تلك المعوقات.



وأشادت بتضافر الجهود من جميع الجهات المدعوة بالحلول والاقتراحات ومناقشة أهمية التوعية والتثقيف وطلب ميزانية لهذا البند حول أساليب إدارة النفايات البلدية إلى مناقشة إنشاء شركة مساهمة لإدارة النفايات البلدية، إلى جانب التطرق لحوكمة العملية، كما أنه لا توجد جهة مركزية مهيمنة على القرارات البيئية في الدولة.