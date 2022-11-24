مفرح الشمري



أكد المخرج الكويتي زياد الحسيني أن فيلمه «شيابني هني» سيكون افتتاح عروضه العالمية، من خلال المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية التي ستنطلق أعمالها في الفترة من 1 الى 10 ديسمبر المقبل.



وأشار الحسيني في تصريح صحافي إلى ان فيلم «شيابني هني» هو ثمره تعاون إنتاجي كويتي - سعودي مشترك، وتم تصويره بين الكويت والمكسيك بمشاركة عدد متميز من نجوم السينما الخليجية والعالمية.



فيلم «شيابني هني» الذي تم تصوير كثير من مشاهده داخل الكويت إلى جانب جزء في المكسيك، يصنف على أنه روائي طويل ذو طابع درامي و(أكشن) ولا يخلو من روح الكوميديا وهو باللغتين العربية والإنجليزية، ومن تأليف وإخراج د.زياد الحسيني، وقام بإنتاجه كل من المنتج الكويتي عبدالعزيز الياقوت، والمنتج الكويتي في هوليوود مشاري المطوع، والمخرج والمنتج السعودي حمزة جمجوم.

حيث يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم: يعقوب عبدالله، حمد العماني، فيصل العميري، روان مهدي، حلا الترك، عبدالله بهمن، والنجم الهوليوودي رون بيرلمان، ومشاركة ضيوف شرف مثل جاسم النبهان، والنجم البوليوودي جافيد جافري، والإعلامية حصة اللوغاني وغيرهم.



هذا، وسيعرض فيلم «شيابني هني» يوم الخامس من ديسمبر المقبل في المسابقة الرسمية للمهرجان، ليمثل كلا من الكويت والسعودية ضمن إنتاج مشترك يؤسس لمرحلة متجددة من التعاون الإنتاجي الكويتي - السعودي المشترك في صناعة الفن السابع.



من جانب آخر، كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة التحكيم لمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير ضمن الدورة الثانية للمهرجان، حيث يترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، المخرج والمنتج والكاتب أوليفر ستون، بالإضافة الى الفنانة نيللي كريم، بينما ينضم إلى لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من: المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، من أعمالها، «موازين» و«موعد لينا» و«عين وحورية» و«سيدة البحر»، والممثل النيجيري أوزي أغو.