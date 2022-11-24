ياسر العيلة



نظمت الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال بإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وذلك خلال يومي 20 و21 الماضيين بمقرها في القاهرة، وعُقد الاجتماع برئاسة دولة الكويت بصفتها الدولة الراعية لهذه الجائزة، حيث مثلها مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الإعلام حمد البدري، وبمشاركة ممثلي الدول أعضاء اللجنة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتونس، والجزائر، والعراق، ولبنان، ومصر واليمن.



وحول هذا الاجتماع ونتائجه، تحدث البدري لـ «الأنباء» عن هذا الاجتماع قائلا: تشرفت بتمثيل دولة الكويت في رئاسة اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلين لتسع دول.



وأضاف البدري أن اللجنة ناقشت على مدار يومين كل المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية بشأن مجال الدورة السابعة لجائزة التميز الإعلامي (2023)، كاشفا عن أن هذه الدورة ستكون برعاية دولة الكويت، وسيتم من خلالها وللمرة الأولى منح جوائز مالية للفائزين في مسابقة الأعمال الإعلامية.