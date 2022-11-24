دلال العياف



الفن لغة عميقة جميلة وهي رسالة أجمل تجمع بين إسعاد الناس وتثقيفهم وتعمل على اصلاح أفكار سائدة بالمجتمع أيضا وتضع حلولا لأمور عدة من خلال الأعمال الفنية التي قد تكون رسائل عبر شاشة صغيرة، لكنها كبيرة بالمعنى وبمحتواها، وأيضا الفن طبخة «محيوفه حوف» على حسب طباخها.



اليوم نرى ان العديد من الإعلاميين والفنانين لديهم طبخاتهم الخاصة وسر المهنة ومقاديرهم الخاصة وأيضا روح تطغى على طبخاتهم وعندما نرى اليوم من يمتلك الى جانب عمله الفني طبخته الفنية اللذيذة ومثل ما نقول عنها بالكويتي «الناطعة»، هو الفنان ثامر الشعيبي، شاب عشق الفن منذ نعومة أظافره، كويتي اصيل ولد بوسط عائلة فنية كويتية اصيلة اعتادت على الكرم في الطبخ بجيناتهم تسري والطبخ أيضا، فهم اسرة اعتادت على الكرم وحتى عندما يقدمون اشهى الاطعمة يقدمونها ويعدونها بحب فهم بيت كرم وأخته الفنانة القديرة هيا الشعيبي والتي لها نفس بالطبخ طيب وحنون أيضا.



ثامر فنان شامل على قدر عال من الثقافة الفنية والادبية له رحلة طويلة مع الفن لأنه انسان موهوب وحتى الطبخ عنده له فنونه الخاصة ومقاديره



الفنان ثامر الشعيبي لديه طموح غير محدود ياريت اغلب شباب جيلنا اليوم يتخذونه مثالا للفنان الشاب المثابر الشغوف على عمله، والذي يعرف ثامر عن قرب يستطيع ان يفهم شخصيته الرائعة التي تنعكس أيضا على «جدره» وسر طبخاته.



الشعيبي فنان جمع بين الإخراج والتمثيل والمنطوق الكويتي الصجي مثل ما نقول، وأيضا يتصف بالشمولية كونه برع بالتقديم والإخراج والتمثيل والثقافة العالية والطبخ الذي يمارس فيه اجمل هواياته باعداد الاطباق الكويتية «الناطعة» التي ليس لها مثيل لأنه يمتلك نفسا طيبا في «الطبخ».