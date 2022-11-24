أصدر التآلف الإسلامي الوطني بياناً بشأن استكمال ملف العفو جاء نصه كالتالي «بسم الله الرحمن الرحيم.. يتقدم التآلف الإسلامي الوطني بجزيل الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، على مبادرته الإنسانية الطيبة لاستكمال ملف العفو ليشمل من بقي من المدانين المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، ويثمن نظرته الأبوية لطي صفحة الماضي تعزيزا للمصالحة الوطنية وبدء صفحة جديدة في تاريخ الوطن، كما نشيد بموقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، على تأييده ودعمه لهذه اللفتة الإنسانية الأبوية.



كما لا يفوتنا توجيه الشكر المستحق لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث جعل ملف العفو أولوية من أولويات حكومته، آملين من الله جل شأنه أن يشمل هذا العفو كافة المدانين والمتهمين الموجودين داخل البلاد وخارجها بلا استثناء كي تكتمل فرحة المواطنين من الآباء والأمهات بلقاء ذويهم وأحبتهم.



نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار كي تتوحد الجهود وتستنفر الطاقات لخدمة وطننا الحبيب».