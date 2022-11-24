استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه امس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مايك مينينديز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة النائب عبدالله المضف وعضو اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري.



كما حضر من الجانب الأميركي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالإنابة جيمس هولتسنايدر، ونائب رئيس البعثة بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة هادي ديب، وعدد من المسؤولين الأميركيين.



كما استقبل السعدون رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النائب عبدالله المضف، وسفير الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج والمستشار خالد القناعي.



كما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ووزير الصناعة والمعادن د.خالد بتال نجم، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، إضافة الى عدد من المسؤولين في رئاسة الوزراء.



واستقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر أبوشتال.



كما استقبل السعدون في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت أسامة شلتوت، والمستشار في السفارة أحمد أبوالمجد، والمستشارة نادين مراد.