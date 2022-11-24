يسعى المنتخب السويسري إلى مواصلة صنع المفاجآت، فبعد أن أخرج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا صيف 2021 ثم تسببه بغياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم بعدما تفوق عليه في التصفيات الأوروبية، يأمل المنتخب السويسري بمواصلة مفاجآته، لكن مهمة الوصول الى ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا لن تكون سهلة، بدءا من الاختبار الأول اليوم على ستاد الجنوب ضد الكاميرون، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم في قطر.



ولم يتردد رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلان في التعبير عن طموحات منتخب بلاده في العرس الكروي في قطر إثر التأهل للمرة الخامسة تواليا في أكتوبر الماضي «نعم، الفريق يرغب في التتويج بطلا للعالم».



وتسلم السويسري الدولي سابقا مراد ياكين مهمة الإشراف على تدريب المنتخب خلفا لفلاديمير بيتكوفيتش واعتمد كرة هجومية أكثر من سلفه وبات المنتخب اكثر صلابة، بدليل عدم خسارته أي من مبارياته الـ 8 في تصفيات كأس العالم على الرغم من إصابات عدة في صفوفه وفي مجموعة ضمت إيطاليا بطلة أوروبا الأخيرة.



ويتألق نجوم المنتخب السويسري في أنديتهم، بدءا بالقائد غرانيت تشاكا الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم مع أرسنال الانجليزي، ولا يزال كتلة نشاط في وسط الملعب مع تخليه عن مشاكساته التي خلقت له المتاعب مع الحكام في السابق.



كما تأقلم المهاجم بريل إمبولو في صفوف موناكو المنتقل اليه من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وقلب الدفاع مانويل أكانجي الذي انضم الى مان سيتي قادما من بوروسيا دورتموند.



وبالنسبة للكاميرون التي حلت ثالثة في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مطلع العام الحالي، فتضم في صفوفها بعض النجوم الذين يتألقون في صفوف الأندية الأوروبية أبرزهم حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي أندريه فرانك زامبو- أنغيسا، بالإضافة الى إريك مكسيم تشوبو- موتينغ الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في الآونة الأخيرة، وزميله في خط المقدمة فنسان أبوبكر مع النصر السعودي.