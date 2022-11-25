مفرح الشمري



يواصل القائمون على مركز جابر الأحمد الثقافي جهدهم في تقديم برامج ترفيهية وغنائية ومسرحية ذت مستوى عال لرواد المركز الذين يجدون في أروقته راحتهم النفسية من حيث الترفيه والتثقيف والاستماع الى موسيقى عالمية.



الليلة، وعلى خشبة المسرح الوطني، رواد مركز جابر الأحمد الثقافي على موعد مع سهرة جميلة خصوصا لمن يعشقون الغناء الأوبرالي وذلك من خلال «أوبرا الحب» التي تجمع أجمل وأشهر الأغنيات العاطفية والثنائيات والافتتاحيات الموسيقية لأن هذه الأوبرا تعتبر من أعظم 7 أوبرات عالمية لاقت صدى طيبا في دول العالم.



الأوبرا ستكون على خلفية من موسيقى فيردي وبوتشيني ودونيزيتي وليونكافاللو وغيرهم من عباقرة الموسيقى الكلاسيكية الذين ألفوا أعظم الأوبرات، العرض سيصحب الجمهور في رحلة غنائية حالمة تنتقل بين أجمل وأحب المشاهد العاطفية التي تتحدث عن الحب في أروع صورة ممكنة حتى تصل الى المتلقي بكل سلاسة.



يقوم ببطولة «أوبرا الحب» ستة من الاصوات الاوبرالية المميزة بمصاحبة مجموعة من افضل الراقصين، بالاضافة الى مشاركة «راو» يحكي احداث كل مشهد في الاوبرا وسيصاحب العرض اوركسترا وكورال دار اوبرا روسي بقيادة المايسترو الاسباني العالمي ديفيد خيمنت.





كاريراس يعتذر للجمهور الكويتي

قدم المغني الاوبرالي العالمي خوسيه كاريراس اعتذاره للجمهور الكويتي عن عدم الالتقاء به بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها بعد وصوله الى الكويت، حيث كان من المقرر احياء ليلة اوبرالية في البلاد ولكن جاءت الظروف لغير صالحه بسبب المرض. وقال في بيان الاعتذار «لطاما كان من بين طموحاتي الغناء في الكويت، ذلك البلد المعروف باهتمامه بالفنون والثقافة ليتحقق ذلك وتجيء زيارتي الأولى بالمصادفة ضمن جولتي الوداعية حيث كنت شديد الحماس للقائكم لكن لسوء الحظ ونتيجة لبعض المشكلات الصحية البسيطة التي تعرضت لها اثناء السفر، تبين أنه سينبغي تأجيل ذلك في الوقت الحالي.

واضاف خوسيه في بيان اعتذاره «ومع ذلك يظل التزامي قويا كما كان دائما وسيتولى فريقي الرائع ترتيب موعد آخر في أقرب فرصة».





