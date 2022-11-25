أعلن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية انعقاد مؤتمره الدولي الثالث بعنوان «تعليم مبتكر لعصر متغير» يومي 29 و30 الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.



وقال المركز، في بيان صحافي، إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن نشاطات المركز الهادفة الى متابعة المستجدات العالمية في الافكار والممارسات التربوية للاستفادة منها في اثراء التطوير في الدول الاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.



وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تنمية خبرات الاختصاصيين التربويين وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا التربوية ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على التجارب التربوية المتميزة على المستويين الاقليمي والعالمي.



وأشار الى أن عنوان المؤتمر يعكس الشعور السائد لقطاع كبير من التربويين حول العالم بالحاجة الى اعادة التفكير بطرق مبتكرة من اجل استيعاب التحولات الكبيرة والسريعة التي يمر بها العالم في هذا العصر والاستجابة لتحديات إعداد أجيال جديدة لمستقبل يكتنفه الغموض.



وأوضح أن المؤتمر سيناقش مجموعة من التساؤلات حول استشراف مستقبل التعليم في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة فضلا عن إعادة هيكلة النظم التعليمية استجابة للتحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة وما يتطلبه ذلك من تغيير في المناهج التعليمية وأساليب تصميمها وأدوار المعلمين وكفايتهم المهنية.



وذكر أنه سيشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء الدوليين حول العالم ويشارك في أعماله ومناقشاته اختصاصيون تربويون من الدول الاعضاء يمثلون وزارات التربية والتعليم في كل من البحرين والامارات والكويت والسعودية وعمان واليمن وقطر الى جانب عدد من ممثلي المنظمات التربوية الاقليمية والدولية.