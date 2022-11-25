سامح عبدالحفيظ



واصل النواب تقديم الاقتراحات التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث قدم النائب ثامر السويط امس اقتراحا لتعديل قانون المساعدات العامة بحيث تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

وعلل السويط اقتراحه بأن قانون المساعدات العامة يشمل فئات عديدة من الكويتيين، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن 55 سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار، تبين أنها فئة قليلة وتبين كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدة.



من جانبه، قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا لتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بحيث تسري أحكام القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

وأوضح الكندري انه لما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات لا يقللن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين وتقع على عاتقهن مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة، مع ما في ذلك من إرهاق وعناء وسهر وتضحية، حيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خاصة مع تقدم السن، قدم هذا الاقتراح لشمولهن بالتأمين الصحي.

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