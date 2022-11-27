ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الاول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك يوم السابع من ديسمبر المقبل، السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد.



وبهذه المناسبة، أفاد رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار: ينفرد حساب الحصاد الإسلام بمجموعة من المميزات الحصرية، حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأضاف: يسهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يسهم في تغير حياة عملائه إلى الأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تسهم في إدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك الكرام.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.