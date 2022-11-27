وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» مع شركة «Pio-Tech»، إحدى الشركات الرائدة في حلول التحول الرقمي والتطوير، اتفاقية لتطبيق تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) المدعومة ببرنامج (UiPath).



وتعقيبا على الاتفاقية، قال رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك»، عبدالله أبوالهوس إن تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) ستوفر للبنك القدرة على خلق بيئة تكنولوجيا مبتكرة من شأنها أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها بما يسهم في تعزيز رضا العملاء ونمو الأعمال.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن تحسين تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية لزيادة الحصة السوقية، وتوسيع قاعدة العملاء، كما أنه يتيح للموظفين البيئة المناسبة لزيادة التركيز على الأنشطة التي تستهدف العملاء وتعزز القيمة المضافة.



وأضاف أبوالهوس أن المبادرة ستحسن العمليات الداخلية بشكل كبير، وتسرع العمليات الطويلة، وتخفض التكاليف التشغيلية، وتحسن دقة العمليات.



وأعرب عن سعادته بالتعاون مع «Pio-Tech»، مشيرا إلى أن تطبيق تكنولوجيا (RPA) سيرفع من مستوى العمليات الداخلية للبنك وتنفيذها بسرعة ودقة لضمان الحد الأدنى من وقت الاستجابة، وتعزيز تجربة العميل بشكل عام، وتمهيد الطريق نحو مزيد من حلول التحول الرقمي مستقبلا.



في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Pio-Tech»، طارق السفاريني: نظرا إلى مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا، فإننا نسعى جاهدين لدعمه بخدماتنا وفق أعلى مستويات الالتزام والمثابرة لتلبية توقعاته وتزويده بأفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المصرفي.