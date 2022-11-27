شيخة البحر: نمو الأرباح يؤكد صحة الرهان على الفرص الواعدة في السوق المصري

نعمل على نقل خبرات المجموعة بمجال التحول الرقمي لتعزيز قوة البنك التنافسية

العمل على زيادة حصتنا السوقية بتطوير الخدمات وتحسين جودتها لتلبية الطلب المتنامي

ياسر الطيب: البنك يسجل أداءً قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية

نسعى إلى تعزيز موقعنا بقطاع التجزئة المصرفية عبر تقديم منتجات أكثر تطوراً

«الوطني - مصر» يدعم التوجه العالمي للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون



أعلن بنك الكويت الوطني ـ مصر عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 1.288 مليار جنيه مصري، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضين بنمو 22.55% على أساس سنوي.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 3.13 مليارات جنيه، مقابل 2.45 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021 بنسبة نمو بلغت 28.1%، فيما زادت ودائع العملاء لتصل إلى 71.01 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، مقابل 62.02 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 14.5%.



وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 87.21 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 77.49 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو 12.54%، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 48.27 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2022 مقابل 40.72 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بنسبة نمو 18.54%.



هذا، وقد نمت حقوق الملكية بنسبة 5.09% لتصل إلى 10.822 مليارات جنيه مقابل 10.298 مليارات جنيه مصري بنهاية عام 2021.



نمو قوي



وتعقيبا على النتائج المالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ـ مصر شيخة البحر: «يبرهن النمو القوي الذي يحققه الوطني ـ مصر من جديد على صحة رهان المجموعة منذ أكثر من 15 عاما على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري».



وأوضحت البحر أن مصر تشكل أحد الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، حيث أصبح للبنك «أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر» بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري لكونه من بين أسرع البنوك نموا، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز الحصة السوقية.



وأشارت إلى التركيز على نقل خبرات المجموعة خاصة في مجال التحول الرقمي لتعزيز القوة التنافسية لبنك الكويت الوطني ـ مصر وتحقيق مزيد من التكامل مع المجموعة الأم بما يعزز تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك.



وأضافت: «نستهدف في الوطني ـ مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد إلى جانب الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء».



أداء متوازن



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني ـ مصر ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج الأعمال قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم التحديات الاستثنائية محليا وعالميا بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسيةـ الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».



وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني ـ مصر متوازنة على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.



وأضاف أن أرباح الوطني ـ مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تنامي مساهمة قطاع التجزئة في الأرباح.



وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب مختلف شرائح العملاء وترسخ لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.



كما أشار الطيب إلى أن الوطني ـ مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.