اختتمت شركة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت حملتها الترويجية الخاصة بكأس العالم 2022 وموسم العودة للمدارس بإعلان الفائزين بجوائز الحملة التي انطلقت تحت شعار «خلك متحمس وجاهز مع عروض العودة للمدارس» وشملت كل موديلات هيونداي من سيارات السيدان والمركبات الرياضية المتعددة الاستخدام والسيارات العائلية.



وقد أجري السحب في مقر وزارة التجارة، حيث فاز خالد سعيد وإبراهيم عبدالهادي بتذكرة لكل منهما لحضور المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم 2022 والتي تقام في قطر، والتي تعد أهم الأحداث الرياضية التي يتطلع الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم لحضور إحدى مبارياتها، كما فاز (رومان ويسزراد) بجائزة نقدية قيمتها 10000 دولار، وتعتبر هذه الجائزة من أعلى الهدايا المقدمة عبر الحملات الترويجية في قطاع السيارات في الكويت خلال هذا الموسم.



وبهذه المناسبة، قال خلدون عبدالحافظ، مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة شمال الخليج: بداية، أود تهنئة الفائزين بهذه الجوائز القيمة التي تم اختيارها بعناية لتدخل الفرحة والحماس على قلوب محبي علامتنا التجارية.

إن توطيد أواصر العلاقة مع عملائنا الكرام هو أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها فلسفة هيونداي، حيث نضع العميل دائما في مركز اهتمامنا، وعليه فنحن نسعى باستمرار إلى تعزيز القيم المضافة المرتبطة باسم هيونداي وشمال الخليج.



وأضاف: تعبر قيمة الجوائز عن تقديرنا للثقة التي يمنحنا إياها عملاؤنا الأعزاء، وفي الوقت نفسه تعكس موقع هيونداي كشريك رسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 حيث انطلقت حملتنا الترويجية بالتوازي مع شراكة هيونداي العالمية للبطولة التي تحظى بأعلى درجات الاهتمام محليا وعالميا ويتابعها عشاق الكرة بشغف إلى جانب توافق موعد الحملة مع موسم العودة للمدارس، وقد اغتنمنا هذه الفرصة النادرة لتقديم عرض مميز يقربنا من العملاء ويدخل مزيدا من البهجة على قلوبهم وحياتهم.



من ناحية أخرى، عبر الفائزون عن بالغ سعادتهم بالفوز وتقدموا ببالغ شكرهم لشركة شمال الخليج على العروض الرائعة والجوائز المجزية.



جدير بالذكر أن حملة «خلك متحمس وجاهز مع عروض العودة للمدارس» لاقت إقبالا كبيرا، خصوصا أنها ربطت بإبداع بين مناسبتين هما بطولة كأس العالم قطر 2022 وموسم العودة للمدارس وشملت كل موديلات هيونداي المعروفة بأعلى درجات الجودة، الاعتمادية التي لا تضاهى وتصاميمها العصرية إلى جانب أحدث مواصفات التكنولوجيا والأداء المتفوق.