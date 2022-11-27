تصدر مطعم «فرانتسن» في ستوكهولم قائمة «لا ليست» لأفضل المطاعم في العالم التي أعلنت الخميس، متقاسما المرتبة الأولى مع مطعم الشيف الفرنسي غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، ومطعم «برناردان» في نيويورك.

وهي «المرة الأولى التي يتقاسم فيها مطعم من الدول الاسكندنافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى».

وجاء في المرتبة الأولى أيضا مطعما «غي سافوا» الذي يقع في مبنى «لا موني دو باري» و«برناردان» للطاهي إيريك ريبير في نيويورك. ويحمل مطعم «فرانتسن» الذي يملكه الشيف ولاعب كرة القدم السابق بيورن فرانتسن تصنيف ثلاث نجوم من دليل «ميشلان».