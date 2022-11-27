أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي فقدان 12 شخصا اثر انزلاق تربة أمس السبت في جزيرة إيسكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاق تربة في ساعة مبكرة من صباح أمس في بلدة كازاميشيولا تيرمي شمال الجزيرة.

ونقلت عدة وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق عن نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني تسجيل وفاة ثمانية أشخاص، وهو ما نفاه وزير الداخلية.



وقال بينتيدوسي «في الوقت الحالي، لا توجد وفيات مؤكدة»، مشيرا إلى أن الوضع يمكن أن يتغير.



وأكد أن 12 شخصا مفقودون ومحاصرون تحت الوحول.



وكانت وكالتا «أنسا» و«أغي» المحليتان قد أوردتا صباحا أن عدد المفقودين 13 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء «أغي» عن المسؤول المحلي في نابولي كلاوديو بالومبا قوله «لم يتم العثور على أي جثة حاليا». وقال الدفاع المدني إن الوحل «غمر منزلا» وجرف عدة سيارات إلى البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين.



وأوردت وكالة «أنسا» أن ما لا يقل عن 30 أسرة محاصرة في منازلها بسبب الوحول في غياب الماء والكهرباء، مضيفة أن الطريق المؤدية إلى الحي مقطوعة بسبب الانهيارات الطينية والحطام.