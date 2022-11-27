تعد الحكومة الألمانية إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن الجمعة المتحدث باسم وزارة الداخلية.



وقال المتحدث إن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنا بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليا. وفي حال كان الأجنبي مندمجا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.



وأضاف المتحدث أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه «لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة».



من جهة أخرى، سيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.

وحاليا، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.



ستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.



منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.