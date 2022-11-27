أعلن القضاء البلجيكي ضبط نحو 115 كيلوغراما من الكوكايين كانت مخبأة في ألواح خرسانية السبت في إطار عملية للشرطة الدولية (انتربول) هدفها تفكيك منظمة إجرامية صربية. وأوقف في العملية تسعة أشخاص: خمسة في بلجيكا واثنان في هولندا وواحد في لوكسمبورغ وواحد في صربيا، وفق بيان صادر عن النيابة العامة.



تمت المصادرة في آرلون جنوب شرق بلجيكا أثناء تفتيش أحد المستودعات. وقالت النيابة «المشتبه بهم كانوا منشغلين بإخفاء أكياس الكوكايين في ألواح خرسانية لتسهيل تصديرها».



وأضافت «تم اكتشاف وضبط ما لا يقل عن 103 أكياس يزيد وزن كل منها على كيلوغرام واحد» أي نحو 115 كيلوغراما بقيمة سوقية تقدر بـ 11.5 مليون يورو.



وأجريت عمليات دهم وتفتيش متزامنة في هولندا ولوكسمبورغ وصربيا.