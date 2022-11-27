أرجع الفنان خالد الصاوي السبب في التفاف الأسرة المصرية على مسلسل (اعمل ايه) إلى أنه عمل درامي قدم وجبة دسمة عن هموم الناس.

وقال الصاوي- في تصريح إنه سعيد بالانتشار الذي حققه المسلسل على مدار فترة إذاعته، لأنه قدم مشاكل تعيشها كل أسرة ، مشيرا إلى أن فكرة المسلسل موجودة من عامين ونصف ولكنه ولد في حجمه ومداه.

وأضاف أن المسلسل عبر عن الطبقة الوسطى التي تمثل غالبية المصريين وهي تتميز بالتناقض وتحمل بداخلها قيما يدور الجميع في فلكها وستأخذ سنوات حتى تتغير، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل تناولت المشاكل التي تحدث في كل البيوت بكل التفاصيل.

وأشار الصاوي إلى أنه تحمس لتجربة المسلسل لتقديمه دورا مختلفا عما قدمه من قبل، مؤكدا اختياره أدواره بعناية يحرص من خلالها على التجديد والتنوع وأكثر ما يجذبه في أي عمل هو قصته.

وعرض المسلسل خلال 45 حلقة جرت أحداثها في إطار لايت كوميدي اجتماعي تناولت قضايا مختلفة ترصد علاقة الفتيات بالأسرة والمجتمع الخارجي من شباب وكبار وكيف تتعامل الأسرة مع تلك المتغيرات.

وجسد الفنان خالد الصاوي شخصية عبدالله الفلاني المهندس في الإذاعة المصرية وزوجته التي تجسدها صابرين وتعمل مديرة مدرسة، وبناتهما الـ4، واللاتي تمت تسميتهن تيمنا بنجمات زمن الفن الجميل مثل فايزة وشادية ونجاة، وما يتعرضن له من مشكلات وأزمات، تضع الأسرة في موقف حرج، ومحاولات الأب للإصلاح واحتواء فتياته.

ويشارك في بطولة المسلسل ندى بسيونى، ودنيا المصرى، ونور ايهاب محمد مهران، وطارق عبد العزيز، وسامية الطرابلسى، ونهال عنبر، وصبرى عبد المنعم، وأحمد جمال سعيد، وأيمن عزب، وريهام الشنوانى، وحمدى هيكل، ومفيد عاشور، ومحمود الشرقاوى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد .