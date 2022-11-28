أسامة أبو السعود

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.داود العسعوسي عن تقديم استقالته الى وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد والذي قبلها.

وقال العسعوسي: بعد الاستخارة والاستشارة تقدمت باستقالتي لوزير الأوقاف وتم قبولها اليوم بحمد الله.

‏وتابع: «رب اجعلها فأل خير وبركة علي وعلى أهلي، اللهم اغفر لي خطئي وزللي، وتقصيري، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقني لكل طريق فيه نشر لدينك وإعلاء كلمتك فلا حول ولا قوة لي إلا بك».

من جانب آخر، أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا وزاريا رقم 118 لسنة 2022 بتكليف مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي منيف عبيد الهاجري بالقيام بالإضافة إلى عمله بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والتطوير.

ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات أخرى.