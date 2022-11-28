أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت» من «ويلث بريفينج» (WealthBriefing)، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022.

وحصل فريق إدارة الثروات في «المركز» على هذا التكريم المرموق خلال الحفل الذي أقيم بفندق «العنوان دبي مول» في تاريخ 23 نوفمبر الجاري.



ويأتي حصول «المركز» على هذه الجائزة الرفيعة، عقب فوزه مؤخرا بجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من مجلة جلوبال فاينانس للعام 2023، تأكيدا على مكانته كمؤسسة رائدة في إدارة الثروات في الكويت، وتجسيدا لتميزه وسجله الحافل في خدمة العملاء من الأفراد والشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسعيه الدؤوب لتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.

وأشادت لجنة التحكيم بجهود «المركز» المتواصلة في توفير فريق مختص يمثل حلقة وصل بين العملاء وبين الفرص الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات الاستثمارية.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال عبداللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: نسعد بانضمام «المركز» إلى نخبة المؤسسات العالمية التي فازت بجوائز «ويلث بريفينج»، الأمر الذي يعزز مكانته في قطاع الخدمات المالية في الكويت.

وتعد هذه الجائزة تكريما حقيقيا لخبرائنا الملتزمين الذين تركوا بصمة في بناء وتنمية الثروات من خلال تصميم خطط استثمارية فاعلة لعملائنا عبر رحلتهم الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، يسعدني أن أعبر عن شكري وتقديري لهم لدعمهم «المركز» على تلبية احتياجات العملاء المختلفة خلال العام السابق، والفوز بجوائز مرموقة.



ويضم فريق إدارة الثروات وتطوير الأعمال كوادر مؤهلة نالت العديد من الشهادات الرفيعة، ويتمتعون في ذات الوقت بخبرات عالية يدعمها حصولهم على العديد من البرامج التدريبية العالمية.

وبفضل تلك القدرات الاستثنائية، فإنهم يقدمون أفضل الحلول والخطط لتوزيع الأصول، فضلا عن قدراتهم على اختيار الاستثمارات المناسبة التي تلبي درجة المخاطر الملائمة للعملاء، من أجل تحقيق أعلى العوائد وتوفير السيولة للعملاء.