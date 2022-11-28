أسدلت شركة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت الستار على حملة تجربة القيادة بإجراء السحب وإعلان الفائز بالجائزة القيمة للحملة (تذكرتين لحضور نهائيات كأس العالم قطر 2022)، وكانت هيونداي قد أطلقت حملة ترويجية لتجربة القيادة تحت شعار هيونداي الرسمي لنهائيات كأس العالم قطر 2022 «هدف القرن»، وقد أتاحت الحملة الفرصة لمحبي سيارات هيونداي لتجربة قيادة موديلين من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ودخول السحب للفوز بتذكرة لحضور إحدى مباريات نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وجذبت الحملة المبتكرة اهتماما واسعا من عملاء هيونداي وعشاق السيارات المميزة الذين سعدوا بتجربة القيادة والتعرف عن قرب على المواصفات المتفوقة التي تميز طرازات الشركة على مستويات التصميم والرفاهية والتكنولوجيا.

وقد عبر المشاركون في تجربة القيادة عن سعادتهم بهذه الفرصة وأبدوا إعجابهم بالمستوى الفائق من الجودة والفخامة التي تقدمها سيارات هيونداي والذي يتجلى من خلال تناغم جمال التصميم الخارجي والداخلي مع دقة الهندسة وتفوق التكنولوجيا والأداء، إلى جانب أقصى مستويات الأمان ونظم السلامة الذكية.

وقد وفرت هيونداي طرازين لتجربة القيادة هما توسان، الكروس أوفر الرياضية ذات التصميم العصري الشبابي، وطراز سنتافي - ال SUV المتوسطة الحجم فائقة الأداء.



وقد فاجأت هيونداي شمال الخليج الفائز بجائزة الحملة، والتي كانت في الأساس تذكرة واحدة لحضور إحدى مباريات البطولة بإضافة تذكرة أخرى لاصطحاب مرافق لمشاركته الإثارة والفرحة بهذه الفرصة التي يحلم بها الملايين حول العالم.



وبهذه المناسبة، علق خلدون عبدالحافظ، مدير التسويق والعلاقات العامة في مجموعة شمال الخليج بالقول: نبارك فيه للفائز بهذه الجائزة القيمة ونتمنى له الاستمتاع بمباراة كأس العالم قطر 2022، إن دعم وثقة عملاء ومحبي هيونداي الأوفياء هو مصدر القوة التي تدفعنا للأمام وتمنحنا العزم للاستمرار بالتطور وتحقيق نتائج أفضل من عام لآخر.

إن كل اهتمامنا يتمحور حول ضمان أعلى درجات رضا العملاء في كل نقاط التماس بين علامتنا التجارية وبين عملائنا الكرام، ولذلك نعمل بكل جهد لتوفير كافة المصادر والإمكانات لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف: لقد تم إطلاق هذه الحملة الترويجية لتحقيق عدة أهداف أولها المشاركة في فعاليات هيونداي الخاصة بكأس العالم قطر 2022، وكما هو معروف هيونداي موتورز هي الشريك الرسمي للفيفا في هذه المسابقة، كما يركز على الترويج للرسالة وشعار الحملة العالمية لهيونداي موتورز «هدف القرن» للاستدامة على طريق كأس العالم قطر 2022، وأيضا يرتبط بدورنا كعضو فاعل في المجتمع نشاركه اهتماماته وشغفه، ونهايات كأس العالم قطر 2022 تجذب اهتماما واسعا من عشاق كرة القدم، وأخيرا وليس آخرا، توفير الفرصة لأوسع شريحة من الجمهور للتعرف على سيارات هيونداي ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم بنا.