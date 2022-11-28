أكد عبدالله العوضي أن KIB يعد من أوائل البنوك التي تحرص على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين شريحة المبادرين في الكويت، مؤكدا ذلك خلال مشاركته، ممثلا عن بنك الكويت الدولي (KIB)، كمتحدث ضمن فعاليات «القمة العربية لريادة الأعمال» التي أقيمت مؤخرا في الأردن، مساهما بخبرته الواسعة في هذا المجال ضمن حلقة نقاش عن فرص الأعمال الإقليمية والدولية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة، أمام نخبة من الخبراء وقادة الأعمال والمستثمرين، والاقتصاديين، وممثلين من جهات حكومية وخاصة من حول العالم.



هذا، واستهل العوضي حديثه خلال الجلسة الحوارية، مؤكدا التزام KIB كمؤسسة مالية وطنية بالمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين شريحة المبادرين ورواد الأعمال في الكويت، كما أوضح أن الهدف وراء مشاركة البنك في مثل هذه الفعاليات، هو المساهمة في التوعية بالمكانة الاستراتيجية لهذه الفئة من أصحاب الأعمال على مستوى الدول العربية، ودور المؤسسات العامة والخاصة، ومنها البنوك، في تبني طموحاتها وتهيئة مناخ استثماري يسمح لها بالنمو والازدهار، حيث قال: بالنظر إلى القدرة على سد الفجوة الإنتاجية في القطاع الخاص، ودورها الحيوي في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومختلفة، أصبح دعم الشركات والمشاريع الناشئة هدفا استراتيجيا لجميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق النمو الشامل، باعتبار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني حاليا.