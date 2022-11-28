قام رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية م.محمد السقاف، يرافقه فريق عمله في الشركة، مؤخرا بجولة ميدانية اطلاعيه وتفقدية على مواقع عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في البلاد.

شملت هذه الجولة زيارة كل من «نادي رأس الأرض» و«شاطئ المسيلة الجديد» و«منتزه الخيران»، وذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع عن كثب على آخر مستجدات ومراحل تطوير وإعادة تأهيل هذه المرافق الترفيهية، والتي تجري على أكمل وجه طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.



وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي «نادي رأس الأرض» و«شاطئ المسيلة الجديد» يدخلان ضمن المشاريع العديدة التي تتولى شركة المشروعات السياحية مهمة تطويرها وإدارتها، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مشروع «نادي رأس الأرض» ومشروع «شاطئ المسيلة» في منتصف العام القادم، ليقدما خدمات جديدة ومرافق متنوعة.



وخلال زيارته التفقدية إلى موقع «منتزه الخيران»، استمع المهندس السقاف والفريق المرافق له إلى شروح وافية من الطواقم والفرق الفنية العاملة في موقع المنتزه.

وفي تصريح له على هامش الزيارة، أوضح المهندس السقاف أنه استعرض مع الفرق الفنية العاملة في المشروع أيضا الفرص والسبل المتاحة لإجراء عمليات تجديد وترميم شاملة للمنتزه مستقبلا للارتقاء بمستوى الشاليهات والمرافق المتوفرة في المنتزه.



وأضاف: علاوة على ذلك، فقد تم تدارس إضافة مرافق ومراكز ترفيهية جديدة ومتنوعة لكافة الأعمار من ضيوف المنتزه بغية إحياء هذا المرفق المهم والنهوض بخدمات الشركة بشكل عام للمواطنين والمقيمين في بلدنا الحبيبة الكويت.



وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات التفقدية التي تتبناها الإدارة الجديدة لشركة المشروعات السياحية بهدف متابعة سير الأعمال في المواقع التابعة للشركة للتأكد من جاهزيتها في المواعيد المحددة والاطلاع على سبل تطوير جديدة تخدم الجميع على الوجه الأكمل.