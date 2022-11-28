بررت «المؤسسة السورية العامة للتجارة» رفع سعر مادة السكر غير المدعوم المعروف بـ «الحر»، في صالاتها بعموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، بارتفاع اسعاره عالميا.



وقالت الوكالة ان سعر السكر المبيع مباشرة في صالاتها ارتفع من 3800 الى 4600 ليرة للكيلو، مؤكدة ان سعر السكر المدعوم عبر البطاقة الذكية لم يتغير وهو بسعر 1000 ل. س للكيلو.



وأكدت ان المتغير هو سعر السكر المباشر، حيث ان سعر الكيلو كان 3800 ل.س حسب التكلفة، وتم توزيع المادة بالكامل، وكان لابد من توريدات جديدة لاستكمال توزيع المادة، وبررت السعر الجدي بسبب تغير أسعار السكر عالميا وارتفاعها ووصول توريدات جديدة رفعت سعر الكيلو إلى 4600.



وأضافت أنه بالنسبة للسلفة التي خصصها مجلس الوزراء للمؤسسة الأسبوع الماضي فهي خاصة بالسكر المدعوم على البطاقة الذكية وذلك لتغطية العجز بين الشراء وسعر البيع فقط والذي تتحمله الدولة ولا علاقة للسلفة بالسكر المباشر المبيع على البطاقة وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر «البطاقة» إلى كيلوغرام واحد شهريا بالسعر المدعوم، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.