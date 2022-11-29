عبدالعزيز الفضلي



تصل الى البلاد يوم غد الأربعاء الدفعة الثانية من التعاقدات الخارجية للمعلمين الجدد من المملكة الأردنية الهاشمية والذين تعاقدت معهم «التربية» لسد النقص في بعض التخصصات العلمية.



وتعمل الوزارة على توفير كل سبل الراحة لتسهيل الاجراءات المتعلقة باستقدام المعلمين الجدد من خلال تعاون وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع، حيث كانت الدفعة الاولى من المعلمين الأردنيين قد وصلت 21 من الشهر الجاري وعددهم 21 من أصل 170 تم التعاقد معهم.



وفي سياق آخر أعلنت وكيلة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي عن فتح باب التظلمات لمكافآت الأعمال الممتازة الخاصة بالعاملين بالمدارس عن العام الدراسي 2021 - 2022، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر، موضحة أن استقبال التظلمات سيكون الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية لمدة 60 يوما.