في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والتربية لتوعية الطلبة من أجل رفع مستوى الوعي الأمني لديهم، تم تنظيم محاضرة توعوية حول الجريمة الإلكترونية وطرق الحماية منها، شارك فيها مختصون من ادارة الأحداث بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.



حيث تناولت ملازم أول آلاء التحو تعريف الجرائم الإلكترونية مع الاستشهاد بالبروشورات التوعوية لتعريف الطلبة بطرق الوقاية منها، كما قدمت اختصاصي اول اعلام د. هناء محمد مجموعة من المحاور التوعوية المهمة التي يجب الالتزام بها من اجل الحماية من الوقوع في خطر الجرائم الإلكترونية، ومنها عدم إعطاء البيانات الشخصية لأي طرف مجهول وغير معروف مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع البرامج وعند شراء البطاقات الإلكترونية.



واختتمت المحاضرة د. هناء محمد بضرورة ابلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتي تهدف الى الحد من الجريمة الإلكترونية وتقليل فرص وقوعها.



وفي نهاية الندوة، قامت ادارة مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بنين متمثلة بمديرة المدرسة ايمان اشكناني بتكريم ملازم اول آلاء التحو من ادارة الأحداث ود.هناء محمد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.