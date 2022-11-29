محمد راتب



‏أشرفت وزارة الشؤون على انتخابات جمعية الفيحاء التعاونية التي أجريت على 9 مقاعد تنافس فيها 12 مرشحا.



وكانت النتيجة حصول مرشد إبراهيم المرشد على المركز الأول بـ 394 صوتا، تلاه عبدالله تركي الوزان 259 صوتا، وجاء صقر عبدالحميد القطان ثالثا بـ 243 صوتا، ثم مشعل إبراهيم السيار رابعا بـ 226 صوتا، وحل في المركز الخامس فيصل حسين المذن 217 صوتا، وفي السادس حسين عدنان عبدالهادي 199 صوتا، وفي المركز السابع أحمد جمال الصالح 175 صوتا، وجاء ثامنا عدنان شعيب البكر 168 صوتا، وفي التاسع فؤاد محمد العسعوسي 128 صوتا.