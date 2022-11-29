فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحقيقا لانتهاك المنتخب الألماني قواعد إقامة المؤتمر الصحافي قبل المباراة أمام المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم.



وأعلن «فيفا» أمس أن لجنة التأديب تحقق في سبب عدم تعيين أي لاعب لحضور المؤتمر الصحافي في اليوم السابق للمباراة وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة.



وتحدث لوسائل الإعلام فقط، المدرب هانسي فليك، وقال إنه تم إعفاء اللاعبين من الرحلة الطويلة للمؤتمر الصحافي قبل يوم من المباراة التي أقيمت أمس الأول والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتتضمن العقوبة المحتملة توجيه إنذار أو توقيع غرامة.



ويقام المؤتمر الصحافي التالي للمنتخب الألماني غدا الأربعاء عشية المباراة الحاسمة في دور المجموعة أمام منتخب كوستاريكا.