عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية أسامة السطان نشرة إلى مديري عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، أكد من خلالها على ضرورة التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بالالتزام بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم بأي أعباء مالية أو مشاريع خارجية. وأشار السلطان إلى الإيعاز لجهة الاختصاص لدى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بتعميم الآتي على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال:



1-عدم تكليف الهيئات التعليمية والإدارية أو المتعلمين أو أولياء أمورهم بأي طلبات أو أعباء مالية لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم.



2- عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم (صراحة أو إيحاء) بأي أعمال لا تعد من واجباتهم أو طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات.



3- يتم توفير جميع المستلزمات التعليمية أو المدرسية من حساب الصندوق المالي، أو حساب المقصف المدرسي أو سلف الأقسام العلمية وفقا للنظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.



4- يتم تعميم رقم الهاتف والباركود الموضح أدناه للتواصل من خلال برنامج (22304303 whatsapp) على جميع المعنيين بالنشرة (أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية) وتوقيعهم بالعلم للإبلاغ عن أي حالات من المشار إليها في البنود أعلاه.



5- سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة.