التقى القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.محمد الضفيري رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، وذلك للاستماع إلى مطالباتهم واقتراحاتهم، والوقوف على آخر المستجدات الطلابية والعقبات التي تواجه طلبة جامعة الكويت.



وأكد د.الضفيري أن أبواب العمادة مفتوحة أمام أبنائنا الطلبة للاستماع إلى مشاكلهم، والسعي إلى حلها، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة تسعى دائما إلى تذليل كل الصعوبات أمام طلبة جامعة الكويت في خدمة هذا الصرح الأكاديمي.



وبين أن العمادة ترحب بأي اقتراحات من قبل اتحاد طلبة جامعة الكويت، والتي من شأنها التسهيل على أبنائنا الطلبة والسعي جاهدة إلى تطبيقها.