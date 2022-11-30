لجعل حياة أصحاب الحيوانات الأليفة أسهل في إمارة دبي المزدحمة، تقدم شويتا بهاتيا، خدمات توصيل هذا النوع الخاص من العملاء بسيارتها الأجرة.

تقوم بهاتيا، التي تقدم الخدمة على مدار الساعة، بتوصيل الحيوانات الأليفة سواء كانت برفقة أصحابها أم لا إلى حضانة لرعايتها أو إلى الطبيب البيطري أو أي وجهة أخرى.

وقالت بهاتيا، التي تركت وظيفتها في شركة لتفتح مشروعها الخاص في وقت سابق من العام الجاري "هذا يجعلني سعيدة جدا جدا لأنني متحمسة للحيوانات الأليفة... هذا (العمل) يعطيني شعورا غامرا بالبهجة، أن أساعد وأدعم الكثير من أصحاب الحيوانات الأليفة والحيوانات" نفسها.

ويواجه العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة في الإمارات صعوبات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالمواصلات لأن أغلب سيارات الأجرة وخدمات تشارك الرحلات لا تسمح بالحيوانات.

وقالت جزالا أنور، واحدة من العملاء المنتظمين مع بهاتيا "في الإمارات، لا تسمح سيارات الأجرة العادية بدخول الكلاب، لذا لم يكن الأمر سهلا أبدا، وحتى في خيارات استقلال سيارات أخرى، لا يمكنك اصطحاب حيواناتك الأليفة، وبالتالي تقدم ‘ابتسم للحيوانات‘ معروفا كبيرا لأصحاب هذه الحيوانات الذين لا يقودون سيارات أو ليس لديهم خيارات أخرى".

وتهدف بهاتيا، التي تعمل حاليا على سيارة واحدة، إلى التوسع ليصبح لديها أسطول من السيارات.