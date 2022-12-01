تغادر بعد ايام فرقة مسرح الخليج العربي لتمثيل الكويت في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية» بدورته الـ23 التي تحتضنها تونس الخضراء خلال الفترة من 3 الى 10 الجاري، وذلك بعد ان اختارت اللجنة المنظمة لأيام قرطاج عرضهم المسرحي «اناركيا» ليكون ضمن الـ 82 عملا مسرحيا من 23 بلدا مشاركا في هذه الدورة.



وسيكون وفد فرقة مسرح الخليج العربي برئاسة رئيس مجلس ادارته الفنان ميثم بدر الذي تمنى في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن تمثيل الكويت وحركتها المسرحية خير تمثيل في هذا المهرجان العريق الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه، لأنه من المهرجانات المتخصصة في المسرح وعناصره.



يذكر ان مسرحية «اناركيا» من اخراج محمد الانصاري وتأليف فاطمة العامر، وحصدت المسرحية جائزة افضل عرض في الدورة السابعة عشرة لمهرجان المسرح الحر الدولي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان بالاضافة الى عدد من الجوائز الفردية.