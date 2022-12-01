مفرح الشمري



بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه المنتخب السعودي الشقيق في مونديال كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر الشقيقة، كتب الشاعر د.حسين أحمد الانصاري أغنية رياضية يتغنى فيها بالمستوى الكبير الذي قدمه الأخضر السعودي الذي حقق نتائج ابهرت العالم كله بفضل الله ومن ثم الروح الذي يتمتع بها لاعبوه الذين لا يعرفون المستحيل، تقول كلمات اغنية د.الانصاري:



ذهب ذهب، سعودي هالمنتخب



اخضر وفنه جميل، ما يعرف المستحيل



لعبه فوق الخيال، ما يخلي لغيره مجال



ولا يعرف التعب، سعودي هالمنتخب



شوفوا شلون يدافع، وشوفوا شلون يحاور



بقوة وعزيمة ما يخاف، واهداف جميله وباحتراف



مرسومة بماي الذهب، سعودي هالمنتخب



صاغ الحان الأغنية الملحن يوسف فيروز وغنتها بإحساس جميل المطربة الكويتية مشاعل، والأغنية نالت استحسان الجميع لأنها وصفت واقع المنتخب السعودي الشقيق الذي يقدم مستويات طيبة في جميع مبارياته بكأس العالم وذلك للروح القتالية التي يتمتع بها لاعبوه والجهاز الفني الذي يقوده.