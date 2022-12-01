أتمنى الشفاء العاجل لأنغام وأن تعود إلى محبيها في أسرع وقت



عبدالحميد الخطيب



نفى «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل في تصريح لـ «الأنباء» أن يكون وقوفه على مسرح مدرج خورفكان بالشارقة في الحفل المقرر أن يقام 28 يناير المقبل، ويشاركه فيه الفنان مطرف المطرف، هو الاول له في مسيرته الغنائية هناك، كما يردد البعض، وقال: شاركت منذ فترة بعيدة في حفل على المسرح نفسه، ويسعدني أن ألتقي جمهوري الإماراتي والخليجي والعربي مع حلول العام الجديد في أمسية غنائية مليئة بالأصالة والطرب.



وعن حفله مع الفنانة أنغام والذي كان مقررا في قاعة «الأرينا» يوم 26 الجاري وأجلته الشركة المنظمة الى 26 نوفمبر لعدم قدرة أنغام على أن تفي بالتزاماتها الفنية بسبب الظروف الصحية التي تمر بها وأجبرتها على البقاء في المستشفى للعلاج، رد بوشعيل: أتمنى ان يمن الله عز وجل على الأخت والصديقة أنغام بالشفاء العاجل وتعود الى محبيها في أسرع وقت، وان شاء الله تكون بيننا في الكويت في الموعد الثاني للحفل ونراها بألف خير وسلامة، ونلتقي جمهورنا الحبيب ونقدم له كل ما ينال إعجابه.



في سياق آخر، ما زال ميني ألبوم «لاهي» الذي طرحه «نبض الكويت» الفترة الماضية يحصد أصداء إيجابية بين الجمهور، لاسيما انه مختلف من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، ويضم أغنيات: «لاهي» كلمات واحد وألحان وليد الشامي وتوزيع مهند خضر، «ولاهم يحزنون» كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين وإشراف عام أحمد الصانع، «نهاب» كلمات وألحان محمد الأحمد، «يا مدور» كلمات كايد وألحان الفنان عبدالقادر الهدهود وتوزيع سيروس.



جدير بالذكر أن شركة «ليلة عمر» الشركة المنتجة لحفل الفنان القدير نبيل شعيل والفنانة أنغام أصدرت بيانا أعلنت خلاله أنه تم تأجيل الحفل الى يوم 26 ديسمبر المقبل ويقام بقاعة «الأرينا»، وسيتم تحويل التذاكر المبيعة إلى الموعد الجديد، وعلى من يرغب في استرجاع قيمة التذكرة يتواصل مع مكتب حجز التذاكر في «الأرينا» خلال 14 يوما.