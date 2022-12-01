عبدالهادي العجمي



أعلن رئيس المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» يوسف الياسين انطلاق النسخة الـ20 من المؤتمر الأربعاء المقبل تحت شعار مقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا».



وقال الياسين خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بجمعية المحامين إن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن مناقب شخصيات كويتية بذلت كل السبل لرفعة ونهضة البلاد، مضيفا أنه يسهم في تعزيز القيم الوطنية والإنسانية بين أبناء المجتمع والتسامي على العصبية القبلية والطائفية والعائلية، لافتا الى انه يركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في الأفكار والسلوك عبر اتباع تعاليم الدين الإسلامي والتمسك بتقاليد المجتمع الكويتي الأصيلة.



ودعا إلى حضور المؤتمر الذي في يشارك في تنظيمه 55 متطوعا وسيقام على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي وسيتخلله ندوات وكلمات تعزز من القيم الوطنية والأخلاقية، مشيرا الى أن هذه الدورة ستكرم ثماني شخصيات كويتية ليبلغ بذلك عدد المكرمين منذ انطلاق المؤتمر عام 2007 إلى 224 شخصية وطنية.



وذكر أن المكرمين هذا العام هم د.فلاح مندكار ود.صلاح العتيقي وفيصل العيسى ود.هاشم بهبهاني وعلي المتروك وعبدالعزيز الدوسري ومحمد الحرمي والنائب السابق مبارك الزوير، رحمهم الله جميعا، وذلك تقديرا لما قدموه للوطن ولتعريف الجيل الحالي بمناقبهم.