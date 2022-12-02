أكد المخرج المنتج السعودي حمزة جمجوم أن فيلم «شيابني هني»، الذي سيعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية التي تتواصل أعمالها في الفترة من 1 حتى 10 الجاري، هو ثمره تعاون إنتاج سعودي- كويتي مشترك.



وحول دور السعودية في انتاج الفيلم، قال جمجوم: نحن عندنا صندوق اسمه «اسنشل ميديا فند»، هدفه الاستثمار في الأفلام والمشاريع والأشخاص من دول الخليج العربية، ونعمل على مساعدتهم من أجل إنجاز أعمالهم في هوليوود.



وتابع: وصلنا الفيلم في عام 2018 وبصراحة أعجبنا بالسيناريو جدا، وحتى الآن فإن هذا المشروع أخذ أكبر كمية من الدعم والمساهمة والمشاركة، وأخذ أيضا دعما اكبر من صندوقنا، والصندوق كما أسلفت كله سعودي وهم مستثمرون سعودون، حيث تم تأمين الدعم المادي من اجل الاستثمار في إنتاج «شيابني هني»، والطرف الآخر هو فريق العمل، وقد شاركت كمنتج ضمن هذه التجربة سواء عند التصوير في الولايات المتحدة الأميركية أو المكسيك وبمشاركة منتجين من الكويت، يمكن اختصار دورنا من خلال المساهمة في الإنتاج عبر الصندوق، وأيضا من خلال المشاركة الشخصية كمنتج عبر شركة إنتاج تحمل اسم «بلاد بوينت واحد».



وحول هذا التعاون أو ثمة تعاونات مشتركة بين الكويت والسعودية، رد: شخصيا تعاونت كثيرا مع إخواننا في الكويت مثلا صورت لحمود الخضر فيديو موسيقيا (فيديو كليب)، كما تعاونت مع أخينا الحبيب المنتج مشاري المطوع، ونحن نتعاون في مشاريع مختلفة سواء في أفلام أو عروض تلفزيونية وأستطيع التأكيد على أن أمامنا عددا من المشاريع المشتركة نتيجة للعلاقة والتجربة التعاونية المشتركة.