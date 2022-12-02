دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة ربا المأمون انها بدأت تصوير الجزء 13 من سلسلة المسلسل الشهير «باب الحارة» من خلال كاميرا المخرجة منال عمران، حيث تواصل «جاسوسيتها» لصالح الفرنسيين وذلك من خلال شخصية رئيفة التي بدأتها في سلسلة باب الحارة الشهيرة.



وقالت المأمون في تصريح لـ «الأنباء»: من الطبيعي ان تبقى شخصية رئيفة من اهم الشخصيات بالعمل نظرا لحساسية الشخصية التي تؤديها بحي دمشقي عريق ضمن مجتمع مغلق له عاداته وتقاليده التي تعتبر بالنسبة لهم مقدسة، وبما أن النسوة يستقبلن بمنازلهن السيدات فقط بعيدا عن الرجال، فإن دخولي للبيوت كان سهلا، وكلفني الكومندان الفرنسي بالتجسس على أخبار الثوار ومن يمولهم من خلال نسوة الحارة، وأنفذ أكثر من جريمة قتل بالحارة، لكن أهالي الحارة يكتشفون أنني القاتلة، وأقتل من قبل أهالي الحارة، باختصار هذه الاحداث ما هي الا استكمال لسردية الحكاية التي أرادها الكاتب مروان قاووق من خلال الجزء 13 كما انه يتطرق بشكل أساسي لرحيل الفرنسيين من سورية ونيلها استقلالها مع تغيير مجتمعي بالحارات كالانتقال من حارة الصالحية الشهيرة الى حي أبو الحكم.



وردا على سؤال عن الانتقادات التي طالت سلسلة باب الحارة الشهير الا ان الشركة المنتجة مصرة على استكمال هذه السلسلة قالت ربا:



سبق أن صرح صاحب الشركة المنتجة قبنض بأن العمل مطلوب عربيا وهو مصر على انتاجه رغم الانتقادات المحلية التي طالت السلسلة بأجزائها مؤخرا، والسجال الذي بقي سنوات بين الراحل مأمون البني صاحب تبني فكرة اعمال البيئة الشامية، وقبنض، كما كان هناك تعدد للمخرجين والكتاب للعمل، وبرأي هذه الأمور خاصة برأس المال الذي ستدفعه الشركة، والكاست الفني هذه مهنتهم ولديهم ظروفهم الخاصة.

وبالنهاية، استطيع القول «الناس أذواق منها من يحب اعمال البيئة الشامية، ومنهم من يميل الى الاعمال الدرامية المعاصرة وهناك من يطالب بالأعمال التاريخية والمسرحية».



وعن مفاجآت «باب الحارة» بالجزء 13 ذكرت ربا المأمون انه سيشهد عودة بعض الفنانين ومن أبرزهم الفنان نزار ابو حجر صاحب شخصية أبو غالب التي حازت شهرة عربية عالية، بالاضافة الى عودة الفنان فادي الشامي الذي جسد شخصية «سمعو» الذي عانى من اختفاء والده وبنيت احداث هامة على هذه الشخصية مع تواجد للفنان علي كريم من خلال شخصية كانت أساسية بالبيئة الشامية الا وهي شخصية «العقيد» مع مزيج لأحداث سياسية هامة بدأت منذ عام 1946 وهي مرحلة خروج الفرنسيين واستقلال البلاد برئاسة الزعيم شكري القوتلي.



وأشارت ربا إلى انها ستحل ضيفة على حلقات من «مسلسل ضيف على غفلة» من اخراج عمار تميمي وهو مسلسل حلقاته متصلة منفصلة ويشارك فيه نخبة من الفنانين والفنانات.