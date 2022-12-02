أحمد الفضلي



انتهى الفنان والمذيع عبدالله الطليحي من تنفيذ احدث مشاريعه الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «نون النسوة» الذي صور مؤخرا في الكويت وشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب الطليحي عن بالغ سعادته بالتواجد في هذا العمل لكونه من الأعمال المتكاملة من حيث النص والرؤية الإخراجية وكذلك التكلفة والمباشرة الانتاجية، حيث يتميز العمل بوجود نص رائع للكاتبة السورية سلام أحمد ويتصدى لإخراجه المخرج كاظم محمد وهو من انتاج يوسف السارون، مشيرا الى ان اكثر ما يميز العمل الأجواء الرائعة التي كنا نعيشها في لوكيشنات المسلسل وهذا مبشر خير ان العمل سيكون ضمن الأعمال المميزة عند عرضه في شهر رمضان المقبل او في الفترة الموسمية.



وعن دوره في المسلسل وابطال العمل، ذكر الطليحي من خلال حديثه لـ«الأنباء»، ان المسلسل يضم العديد من الشخصيات جسدتها اسماء لها مكانتها وقدراتها الفنية ابرزهم الفنانة هبة الدري والنجم حسين المهدي والفنانة الرائعة شهد الياسين وشاركتنا من البحرين النجمة اميرة محمد وهي اسماء قادرة على اظهار العمل بشكل جيد عند عرضه في الفترة القادمة.

واجسد من خلال المسلسل شخصية اقوم بها للمرة الاولى وهي شخصية الشاب السوي الذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب اتباعه مبدأ عدم اللف والدوران، وعلى امتداد حلقات المسلسل أجد نفسي امام العديد من المشاكل والعقبات لكن المبدأ ثابت ولا يتغير.



وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية للفترة المقبلة، افاد الطليحي بأنه مستمر في مشاركة طاقم مذيعي برنامج «ع السيف» الذي يبث يوميا عبر قناة العدالة الفضائية ومستمتع بالعمل مع جروب البرنامج وكذلك يعكف حاليا على قراءة عدد من النصوص الفنية التي عرضت عليه مؤخرا للاختيار من بينها والاطلالة من خلاله في الفقرة القادمة.