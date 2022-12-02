مفرح الشمري



بعد استقرار حالته الصحية، طمأن عرّاب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي أصدقاءه في جميع الدول العربية من خلال رسالة كتبها لهم في صفحته على الفيسبوك يشكرهم فيها على دعمهم وتواصلهم ومحبتهم له والتي كانت لها الاثر الطيب في نفسه، معتذرا منهم لعدم الرد نظرا للحالة الصحية التي كان عليها والتي داهمته منذ السادس من شهر نوفمبر الماضي، موضحا انه تعرض لحمى شديدة والاشتباه في اصابته بـ«كورونا»، وبعد الفحوصات اتضح ان هناك فيروسا جديدا هاجم رئته ما ادخله في حالة غياب عن الوعي استمرت 14 يوما لتعود له الحياة مجددا بفضل الله ثم بفضل الطاقم الطبي في مستشفى الملك فهد بجدة.



«فنون الأنباء» تتمنى الشفاء التام للكاتب المسرحي السعودي فهد ردة الحارثي، سائلة المولى عز وجل ان يبعد عنه كل مكروه.. والحمد لله على سلامتك وما تشوف شر.