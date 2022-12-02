احتفل الفنان تامر عاشور، بالنجاح والتفاعل الذي تحققه أغنيته "هتوحشنا " واقترابها من تخطي حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من طرحها.

وحظيت الأغنية التي طرحها تامر عاشور على قناته الرسمية على "يوتيوب" أوائل الشهر الماضي بمشاهدة المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت أربعة ملايين و796 ألفا و698 مشاهدة، وفقا لإحصائيات "اليوتيوب"

وواصل تامر عاشور الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية .

وطرح عاشور الأغنية في الثاني من نوفمبر الماضي عبر "يوتيوب" وهي من كلمات عمرو المصري وألحان محمد أنور وتوزيع محمد مجدي، ميكس وماستر أمير محروس.

ويستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في قطر يوم 11 ديسمبر الجاري، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك" :"تامر مستنيكم على المسرح الروماني يوم 11 ديسمبر في كاتارا".

وكان عاشور قد أحيا حفلا غنائيا - أواخر أكتوبر الماضي - ضمن حفلات موسم الرياض قدم خلاله باقة من أبرز أغانيه.